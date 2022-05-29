Вилков: «Правильно ли назначили пенальти в ворота «Спартака»? Да, пенальти был»

Вилков считает, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно

Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Спартака» в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Правильно ли назначили пенальти в ворота «Спартака»? Да, пенальти был», — сказал Вилков «СЭ».

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов нарушил правила в своей штрафной против защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Главный арбитр встречи Николай Левников назначил пенальти после подсказки ВАР. 11-метровый исполнял полузащитник Артем Фомин. И он пробил мимо ворот.