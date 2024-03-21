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21 марта, 11:40

Семак: «Спартак» в Кубке России это не плюс и не минус»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В полуфинале турнира сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

— «Спартак» два раза в Кубке — это хорошо или плохо?

— Конечно, прибавилось два интересных матча. Это не плюс и не минус. Мы хотим бороться за победу в Кубке России. Мы должны быть готовы сыграть с любой командой. А дальше посмотрим. Наше дело играть, показывать все, на что мы способны, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед нами.

Первый матч пройдет в Москве 3 апреля. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16–18 апреля.

Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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