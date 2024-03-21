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21 марта, 11:50

Семак оценил судейство в матче Кубка России с «Динамо»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ с «Динамо» (2:0).

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

— Дело прошлое, но все же. После матча с «Динамо» я читал высказывания экспертов по судейству, что арбитр хорошо провел матч, а вы были довольно часто рядом с резервным, апеллировали к судейству. Как показалось, в этом матче хороший был уровень судейства или не очень?

— Был нормальный уровень судейства. Игроки и судьи тоже ошибаются. Понятно, что ошибки были. Абсолютно незаслуженная карточка Барриосу была. Причем такой же фол был, но более явный удар в лицо Клаудиньо, но в этом моменте карточки не было. Какие-то такие моменты, которые, естественно, вносили нервозность. Плюс фол в начале матча, где мы выходим в быструю атаку, мяч у нас остается, а судья останавливает игроку и не дает нам продолжать. Второй момент был такой же, когда нам дали продолжить и мы создали хороший момент. Важна последовательность. Я не думаю, что эти ошибки как-то повлияли на исход матча, слава богу. В целом, абсолютно нормальное судейство. Но ошибаются абсолютно все.

В 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет со «Спартаком». «Динамо» встретится со «СКА-Хабаровск» в 1/4 финала Пути регионов.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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