Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финального матча розыгрыша Олимп Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщается в пресс-релизе РФС.

При этом развлекательные активности не ограничатся стадионом, а сам почетный трофей в преддверии финала будет выставлен на центральной площади города, где 19 мая для самарских жителей состоится большой футбольный праздник.

22 мая, в день проведения финала, площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут посетить символические фан-зоны клубов-финалистов, помериться силами в граффити-баттлах и киберфутболе, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол, получить автографы амбассадоров финала, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов, принять участие в массовых флешмобах, побывать на фотовыставке, посвященной истории Кубка СССР и России.

– Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций, – отметил президент РФС Александр Дюков. – Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях.

Финалисты Кубка еще не выявлены. 15 мая состоятся ответные полуфинальные матчи – "Ростов" – "Локомотив" (первая игра – 2:2) и "Арсенал" – "Урал" (первая игра – 0:1).