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Сперцян — об итогах сезона для «Краснодара»: «Обидно, что везде чуть-чуть не хватило»

Федор Носов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги сезона-2025/26 для команды.

— Эмоции по итогам сезона?

— Гордость за ребят, за клуб. Обидно, что везде чуть-чуть не хватило. Все это обидно, но стоит гордиться. Все дело в мелочах. Будем разбираться в этом.

— Скамейка слишком короткая?

— Может быть было такое. Думаю, что отличный сезон. У Кордобы было повреждение, поэтому его поменяли.

В чемпионате России «Краснодар» с 66 очками занял второе место, уступив «Зениту» два очка. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 4:3).

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Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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