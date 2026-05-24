Сперцян — об итогах сезона для «Краснодара»: «Обидно, что везде чуть-чуть не хватило»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги сезона-2025/26 для команды.
— Эмоции по итогам сезона?
— Гордость за ребят, за клуб. Обидно, что везде чуть-чуть не хватило. Все это обидно, но стоит гордиться. Все дело в мелочах. Будем разбираться в этом.
— Скамейка слишком короткая?
— Может быть было такое. Думаю, что отличный сезон. У Кордобы было повреждение, поэтому его поменяли.
В чемпионате России «Краснодар» с 66 очками занял второе место, уступив «Зениту» два очка. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 4:3).
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28 авг 19:09
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