Сперцян: «Возможно, что матч со «Спартаком» был последним для меня за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

24 мая команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Посмотрим. Возможно, что это (матч со «Спартаком» в суперфинале Кубка, — прим. «СЭ») был мой последний матч за клуб», — сказал Сперцян.

В сезоне-2025/26 полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max