Солари — о разбитом кубке: «Не знаю, как сломал его»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари прокомментировал то, что разбил Кубок России после суперфинального матча «Спартак» — «Краснодар» (1:1, 4:3 пенальти). Футболист сломал трофей во время празднования победы.

«Не знаю, как сломал кубок. Очень рад и доволен победой», — сказал Солари.

В РФС заявили, что изготовят для «Спартака» новый кубок.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

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