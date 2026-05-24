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Солари — о разбитом кубке: «Не знаю, как сломал его»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари прокомментировал то, что разбил Кубок России после суперфинального матча «Спартак» — «Краснодар» (1:1, 4:3 пенальти). Футболист сломал трофей во время празднования победы.

«Не знаю, как сломал кубок. Очень рад и доволен победой», — сказал Солари.

В РФС заявили, что изготовят для «Спартака» новый кубок.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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