Нападающий «Торпедо» Стефанович извинился перед болельщиками за вылет из FONBET Кубка России

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович прокомментировал вылет своей команды из FONBET Кубка России после поражения от «Акрона» (0:2).

«Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за результат и за игру. Знаю, что сегодня на матче были ребята из Москвы, которые приехали нас поддержать. Это ценно. Если говорить об игре, то мы создаем моменты, осталось их реализовывать, должно прорвать рано или поздно. Дело даже не в мастерстве, дело в головах. Пора бы уже сбросить эти психологические оковы и начать забивать», — приводит слова Стефановича официальный сайт «Торпедо».

На втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с одной из команд РПЛ, проигравших в верхней сетке.