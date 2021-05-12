Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Нападающий «Крыльев Советов» Сарвели: «Я горжусь своей командой»

22:47
Теги:

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Присоединяюсь к словам Игоря Витальевича Осинькина. Играли неплохо, атмосфера шикарная. Проснулся с улыбкой, понимая, что это Кубок России. К сожалению, нас наказали за свои ошибки. Было трудно затем отыграться... Но я горжусь своей командой, — сказал игрок.

«Крылья Советов» ранее один раз дошли до финала Кубка России — в 2004 году, тогда самарцы уступили грозненскому «Тереку», который сейчас носит название «Ахмат».

(Данил Алешин)

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным
Причина смерти секс-блогера Татьяны Никоновой
Журналистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет
Околофутбольщики подрались на площади Мужества в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча