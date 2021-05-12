Нападающий «Крыльев Советов» Сарвели: «Я горжусь своей командой»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Присоединяюсь к словам Игоря Витальевича Осинькина. Играли неплохо, атмосфера шикарная. Проснулся с улыбкой, понимая, что это Кубок России. К сожалению, нас наказали за свои ошибки. Было трудно затем отыграться... Но я горжусь своей командой, — сказал игрок.

«Крылья Советов» ранее один раз дошли до финала Кубка России — в 2004 году, тогда самарцы уступили грозненскому «Тереку», который сейчас носит название «Ахмат».

(Данил Алешин)