Нападающий «Крыльев Советов» Сарвели: «Я горжусь своей командой»
22:47
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).
— Присоединяюсь к словам Игоря Витальевича Осинькина. Играли неплохо, атмосфера шикарная. Проснулся с улыбкой, понимая, что это Кубок России. К сожалению, нас наказали за свои ошибки. Было трудно затем отыграться... Но я горжусь своей командой, — сказал игрок.
«Крылья Советов» ранее один раз дошли до финала Кубка России — в 2004 году, тогда самарцы уступили грозненскому «Тереку», который сейчас носит название «Ахмат».
(Данил Алешин)
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