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Семин поздравил «Локомотив» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

22:45
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил команду с победой в БЕТСИТИ Кубке России. В финале красно-зеленые обыграли «Крылья Советов» (3:1).

«Локо» с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!» — написал Семин в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.

Железнодорожники завоевали Кубок в 9-й раз в российской истории.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча