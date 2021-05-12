Семин поздравил «Локомотив» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил команду с победой в БЕТСИТИ Кубке России. В финале красно-зеленые обыграли «Крылья Советов» (3:1).

«Локо» с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!» — написал Семин в Instagram.

В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.