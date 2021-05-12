Семин поздравил «Локомотив» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
22:45
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил команду с победой в БЕТСИТИ Кубке России. В финале красно-зеленые обыграли «Крылья Советов» (3:1).
«Локо» с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!» — написал Семин в Instagram.
В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У самарцев забил Владислав Сарвели.
Железнодорожники завоевали Кубок в 9-й раз в российской истории.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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