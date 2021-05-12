Гендиректор «Крыльев Советов» считает, что команде не хватило опыта в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий объяснил причины поражения команды в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Локомотива» (1:3).

— Что случилось во втором тайме? Сказался быстрый пропущенный гол?

— Правильнее об этом будет спросить тренеров. Нас подвели собственные ошибки, недостаток опыта. Понятно, что у команды другой класс, другой уровень. Вдвойне обидно, что два гола из трех забили сами себе. В первом тайме, на мой субъективный взгляд, мы играли лучше. Во втором немного подсели. «Локомотив» — классная команда с хорошими футболистами, они играли по счету.

— То есть, «Локо» победил из-за опыта?

— Опыт, качество футболистов. У нас сила команды именно в самой команде. Понятно, что есть некие индивидуальности, но основная сила у нас представляет именно сочетание футболистов. Сказывается, что «Локомотив» участвует в подобных мероприятиях через год, а у нас это первый раз за 17 лет.

— Перед финалом, буквально за день до него, вышло интервью Галямина, в ответ вышло интервью Корниленко. Не первый раз возникает ощущение, что внутри клуба есть какие-то две стороны. Можете как-то прокомментировать?

— Не хочется, откровенно говоря, сейчас после матча. Мыслями еще там, игра только закончился, прозвучал финишный свисток. Есть, конечно, какие-то шероховатости. «Крылья Советов» — клуб такой, непростой, как вы знаете, исторически. Некие отголоски всего этого, есть масса причин, которые их вызывают, но точно не сейчас об этом.

(Артем Калинин)