Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Гендиректор «Крыльев Советов» считает, что команде не хватило опыта в матче с «Локомотивом»

22:50
Теги:

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий объяснил причины поражения команды в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Локомотива» (1:3).

— Что случилось во втором тайме? Сказался быстрый пропущенный гол?

— Правильнее об этом будет спросить тренеров. Нас подвели собственные ошибки, недостаток опыта. Понятно, что у команды другой класс, другой уровень. Вдвойне обидно, что два гола из трех забили сами себе. В первом тайме, на мой субъективный взгляд, мы играли лучше. Во втором немного подсели. «Локомотив» — классная команда с хорошими футболистами, они играли по счету.

— То есть, «Локо» победил из-за опыта?

— Опыт, качество футболистов. У нас сила команды именно в самой команде. Понятно, что есть некие индивидуальности, но основная сила у нас представляет именно сочетание футболистов. Сказывается, что «Локомотив» участвует в подобных мероприятиях через год, а у нас это первый раз за 17 лет.

— Перед финалом, буквально за день до него, вышло интервью Галямина, в ответ вышло интервью Корниленко. Не первый раз возникает ощущение, что внутри клуба есть какие-то две стороны. Можете как-то прокомментировать?

— Не хочется, откровенно говоря, сейчас после матча. Мыслями еще там, игра только закончился, прозвучал финишный свисток. Есть, конечно, какие-то шероховатости. «Крылья Советов» — клуб такой, непростой, как вы знаете, исторически. Некие отголоски всего этого, есть масса причин, которые их вызывают, но точно не сейчас об этом.

(Артем Калинин)

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным
Стали известны имена футболистов, которыми интересуется «Спартак»
Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?
«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча