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Москалев назначен на финал Кубка России

08:48
Владимир Москалев. Фото "СЭ"
Владимир Москалев. Фото "СЭ"
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Стала известна судейская бригада на финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Как ранее сообщал «СЭ», главным арбитром назначен Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев, резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе, судья ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Алексей Стипиди.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 17:00 мск.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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