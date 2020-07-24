Москалев назначен на финал Кубка России
08:48
Стала известна судейская бригада на финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Как ранее сообщал «СЭ», главным арбитром назначен Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев, резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе, судья ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Алексей Стипиди.
Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 17:00 мск.
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