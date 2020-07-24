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Кто будет судить финал Кубка? Выбор арбитра вызовет вопросы

00:27
Владимир Москалев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Москалев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», бригаду арбитров финального матча Олимп-Кубка России-2019/20 «Зенит» — «Химки», который пройдет завтра в Екатеринбурге, возглавит 33-летний Владимир Москалев.

Этот судья в прошлом году едва не завершил карьеру после матча 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (1:0). Вернулся к работе он только 8 марта. В игре 26-го тура «Спартак» — «Тамбов» (2:3) он усмотрел фол в действиях спартаковца Соболева и отменил гол красно-белых, который мог стать победным. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи почему-то это решение поддержал, признав правильным.

Были сезоны, когда назначения на кубковые финалы получали лучшие судьи или арбитры-ветераны. Сейчас назначили перспективного судью, входящего в лист ФИФА. (Александр Бобров)

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