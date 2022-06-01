Матыцин назвал финальный матч «Спартака» и «Динамо» праздником для болельщиков

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

«Прекрасная организация, большой праздник для болельщиков, для спортсменов. Честно говоря, такую атмосферу помню только в период проведения чемпионата мира 2018 года, когда наша сборная выиграла у Испании. Красивая игра, очень важная для популяризации футбола в это непростое время. Это большой подарок всем нам», — сказал Матыцин «СЭ».

Матч прошел в «Лужниках» 29 мая. Красно-белые выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они играли в финале (1996, 2006).