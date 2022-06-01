Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся»

Руслан Литвинов рассказал об эмоциях после промаха Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о концовке финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

— Привез пенальти в самом конце... Когда Фомин промахнулся, я испытал все эмоции, которые вообще возможны. Стоял и просто молился всем богам, чтобы он промахнулся. И он это сделал. А мы победили и взяли Кубок.

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в финале БЕТСИТИ Кубка России при счето 2:1 не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.