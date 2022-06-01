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Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся»

Руслан Литвинов рассказал об эмоциях после промаха Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о концовке финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

— Привез пенальти в самом конце... Когда Фомин промахнулся, я испытал все эмоции, которые вообще возможны. Стоял и просто молился всем богам, чтобы он промахнулся. И он это сделал. А мы победили и взяли Кубок.

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в финале БЕТСИТИ Кубка России при счето 2:1 не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.

Даниил Фомин
Руслан Литвинов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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