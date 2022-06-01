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Галактионов о промахе Фомина в финале Кубка: «Сказалось большое напряжение»

Галактионов высказался о победе «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо»
Артем Бухаев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Это был хороший финал! Почему Фомин не забил важнейший пенальти в конце матча? Это футбол, порой так случается. Сказалось большое напряжение в матче. Обе команды показали отличный футбол, мне понравилось. Поздравляю «Спартак» с победой в Кубке России!» — сказал Галактионов «СЭ».

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в финале БЕТСИТИ Кубка России при счете 1:2 не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.

«Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

Даниил Фомин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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