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Сегодня, 22:08

Каррера — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Верю в футболистов «Спартака», они смогут одолеть «Динамо»

Массимо Каррера считает, что «Спартак» победит «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Финал будет сложным, но я думаю, что «Спартак» сможет одолеть «Динамо». Я верю в красно-белых футболистов и желаю удачи команде», — сказал Каррера «СЭ».

В полуфиналах «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0), а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).

Финал пройдет в «Лужниках» 29 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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