Массимо Каррера считает, что «Спартак» победит «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Финал будет сложным, но я думаю, что «Спартак» сможет одолеть «Динамо». Я верю в красно-белых футболистов и желаю удачи команде», — сказал Каррера «СЭ».

В полуфиналах «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0), а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).

Финал пройдет в «Лужниках» 29 мая.