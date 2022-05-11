Каррера — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Верю в футболистов «Спартака», они смогут одолеть «Динамо»
Массимо Каррера считает, что «Спартак» победит «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».
«Финал будет сложным, но я думаю, что «Спартак» сможет одолеть «Динамо». Я верю в красно-белых футболистов и желаю удачи команде», — сказал Каррера «СЭ».
В полуфиналах «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0), а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).
Финал пройдет в «Лужниках» 29 мая.
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