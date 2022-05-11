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Главный тренер «Енисея»: «Вылет из БЕТСИТИ Кубка России нам не пойдет на пользу в ФНЛ»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Александр Алферов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Может быть, «Спартак» сейчас занимает не свое место в РПЛ, — сказал Алферов. — Наверное, они готовились к нам. Использовали свободные зоны через Николссона, Промеса, крайних хавов. Вылет из Кубка нам не пойдет на пользу в ФНЛ, у нас там было время для подготовки к финалу. Но сейчас бросим все силы для борьбы за стыковые матчи».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
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ФНЛ
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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