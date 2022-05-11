Чернов о травме: «Смогу ли доиграть сезон? Сейчас бы домой доехать»

Чернов рассказал о травме, полученной в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал о своей травме.

«Нога болит. Надеюсь, что не что-то серьезное. Смогу ли доиграть сезон? Куда? Сейчас бы домой доехать», — сказал Чернов.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.