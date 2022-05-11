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Чернов о травме: «Смогу ли доиграть сезон? Сейчас бы домой доехать»

Чернов рассказал о травме, полученной в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал о своей травме.

«Нога болит. Надеюсь, что не что-то серьезное. Смогу ли доиграть сезон? Куда? Сейчас бы домой доехать», — сказал Чернов.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Енисей
Голы
Промес, 21 (1:0), Бакаев, 56 (2:0), Соболев, 87 (3:0)
Спартак
Максименко Кофрие (Чернов, 64, Литвинов, 80) Жиго Джикия Мозес (Игнатов, 64) Бакаев (Рассказов, 71) Мартинс Пруцев Хлусевич Николсон (Соболев, 71) Промес
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Масловский, 64) Феррейра Зотов Глушков (Молтенинов, 90) Иванов (Ломакин, 46) Бевеев Ланин Канаплин Окладников (Саная, 61)
Предупреждения
Мартинс 40’, Литвинов 90’  - 
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болховитин (Ленинградская область)
Никита Чернов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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