Масалитин поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром»

«Если смотреть на последний матч команд друг с другом, то в основное время будет ничья. Обе команды нашли свою игру весной. «Краснодар», как и армейцы, делает ставку на атакующий футбол. У них хорошая средняя линия, взрывные крайние вингеры, которых нельзя оставлять один в один ни с Рошей, ни с Дивеевым. Также ЦСКА нельзя фолить возле штрафной, потому что Сперцян хорошо исполняет штрафные. Если ЦСКА победит в суперфинале Кубка, то к команде должна прийти уверенность. Поражения ничему не учат, а победы окрыляют, придают новые силы, плюс психология у коллектива меняется. Для дальнейшего роста это очень важно. В этом матче я буду болеть за ЦСКА и желаю им победы, но только от команды зависит как они будут играть и реализовывать моменты. Очень хотелось бы, чтобы армейцы победили. Также хочется пожелать удачи, без нее на голом мастерстве не победишь», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.