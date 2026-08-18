«Ростов» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России

«Ростов» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 августа, 20:45. VEB Arena ()

Мнения о матче «Ростов» — «Локомотив»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов назвал явным фаворитом «Локомотив».

«Локомотив» — явный фаворит, и этот матч он, конечно, выиграет. Потому что «Ростов» — это сейчас очень жалкая пародия на самих себя по весне, совсем дела не ладятся. И психологически команда, мне кажется, в полном ауте».

Известный российский комментатор Константин Генич рассчитывает на результативный футбол.

«Московский «Локомотив», четвертая команда чемпионата на данный момент, отправляется в гости в Ростов-на-Дону. «Ростов» в последних трех матчах 1 победу одержал и 2 раза проиграл. У «Локомотива» не все сыграют, в частности Бакаев. Есть ощущение, что «Локомотив» сейчас не очень хорошо бежит. Да, с «Краснодаром» в целом была неплохая игра. Со «Спартаком» первый тайм был достойный, второй тайм откровенно «Локомотиву» не удался.

«Ростов» — команда, играющая много через длинные передачи, через подбор, через единоборства. И, конечно, «Локомотиву» под этот футбол будет непросто подстроиться. Тем не менее надо это сделать Галактионову, который продлил контракт с «Локомотивом».

В общем, варианты есть. А варианты забить будут у тех и у других. Главное, чтобы они не подвели в реализации».

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Локомотив»

Фаворитом букмекеров считается «Локомотив». Коэффициент на победу «Ростова» в основное время составляет 2.85, на ничью — 3.55, на победу железнодорожников — 2.40.