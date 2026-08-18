«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России

«Ростов» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе D.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 августа, 20:45. VEB Arena ()

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию матча покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка.

В группе D вместе с «Ростовом» и «Локомотивом» выступают ЦСКА и «Акрон». В 1-м туре «Ростов» разгромил «Акрон» (4:0). «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), после чего уступил армейцам в серии пенальти (4:5).

В прошлом сезоне «Ростов» занял третье место в группе C Пути РПЛ, после перехода в Путь регионов победил «Нефтехимик» (3:1), а затем завершил выступление в четвертьфинале, уступив московскому «Динамо» (0:2).

«Локомотив» занял второе место в группе D, проиграл «Спартаку» в четвертьфинале Пути РПЛ (1:3, 2:3), затем в Пути регионов победил тульский «Арсенал» (2:1) и выбыл в полуфинале после матча с «Крыльями Советов» — основное время завершилось вничью (2:2), серия пенальти — 4:5.

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