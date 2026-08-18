Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Ростов — Локомотив: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 18 августа 2026

«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе D.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 20:45. VEB Arena ()
Ростов
Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию матча покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.30 мск, за 15 минут до стартового свистка.

В группе D вместе с «Ростовом» и «Локомотивом» выступают ЦСКА и «Акрон». В 1-м туре «Ростов» разгромил «Акрон» (4:0). «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), после чего уступил армейцам в серии пенальти (4:5).

В прошлом сезоне «Ростов» занял третье место в группе C Пути РПЛ, после перехода в Путь регионов победил «Нефтехимик» (3:1), а затем завершил выступление в четвертьфинале, уступив московскому «Динамо» (0:2).

«Локомотив» занял второе место в группе D, проиграл «Спартаку» в четвертьфинале Пути РПЛ (1:3, 2:3), затем в Пути регионов победил тульский «Арсенал» (2:1) и выбыл в полуфинале после матча с «Крыльями Советов» — основное время завершилось вничью (2:2), серия пенальти — 4:5.

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, статистика команд и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили о начале неожиданной магнитной бури на Земле
FT сообщила о встрече посланника США с российскими официальными лицами на ПМЭФ
23 августа день Х для российских шахмат. Наши сборные еще верят в допуск на олимпиаду в Самарканде?
«Барселона» — верный выбор Родри. Он даст команде баланс и спокойствие
США меняют политику в отношении израильских поселенцев в Палестине. Что нужно знать
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Ростов» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России
Спортивный директор «Локомотива» Ульянов опроверг переход Батракова в «Галатасарай»
Батраков приехал с «Локомотивом» в Ростов на матч Кубка
«Ахмат» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России
«Родина» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России
ЦСКА — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Родина» — «Оренбург»: во сколько начало матча Кубка России

«Ахмат» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости