«Ахмат» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России

«Ахмат» и «Факел» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе B.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

18 августа, 20:45. VEB Arena ()

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.40 мск, за пять минут до стартового свистка.

В группе B вместе с «Ахматом» и «Факелом» выступают московское «Динамо» и «Краснодар». В 1-м туре «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), после чего уступил в серии пенальти (4:5). «Факел» проиграл московскому «Динамо» (0:1).

В прошлом сезоне «Ахмат» занял четвертое место в группе А Пути РПЛ с 4 очками и завершил выступление после группового этапа. «Факел» дошел до шестого раунда Пути регионов, где уступил тульскому «Арсеналу» (2:3).