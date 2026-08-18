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Ахмат — Факел: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 18 августа 2026

«Ахмат» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Станислав Черчесов.
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

«Ахмат» и «Факел» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 18 августа. Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе B.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
18 августа, 20:45. VEB Arena ()
Ахмат
Факел

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.40 мск, за пять минут до стартового свистка.

В группе B вместе с «Ахматом» и «Факелом» выступают московское «Динамо» и «Краснодар». В 1-м туре «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), после чего уступил в серии пенальти (4:5). «Факел» проиграл московскому «Динамо» (0:1).

В прошлом сезоне «Ахмат» занял четвертое место в группе А Пути РПЛ с 4 очками и завершил выступление после группового этапа. «Факел» дошел до шестого раунда Пути регионов, где уступил тульскому «Арсеналу» (2:3).

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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