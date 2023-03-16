Экс-игрок «Лады» Влад Малахов: «Восхищаемся, когда условный «Уиган» выбивает из Кубка «МЮ». Сейчас «Акрон» в такой же роли»

Бывший футболист «Лады» Влад Малахов высказался о выступлении «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Акрон» — сейчас клуб номер один во всей нашей округе. А после чудесного выступления в Кубке, на сто процентов гарантирую, что новых болельщиков у «Акрона» прибавится еще больше. И не только из Тольятти и Самары, но и со всей России. Наш футбол и страна давно нуждалась в такой истории.

Мы все восхищаемся, когда в Англии условный «Уиган» из четвертого дивизиона выбивает из Кубка «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сейчас «Акрон» в роли такого же Давида, который побеждает Голиафов», — приводит слова Малахова «Евро-Футбол.ру».

«Акрон» обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.