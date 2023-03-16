Шишкин: «Два потрясающих сейва от Максименко и Помазуна — украшение матча «Спартака» с «Уралом»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала» (1:1).

«Глобальные выводы по кубковому противостоянию «Спартака» с «Уралом», наверное, рановато делать — все же, еще впереди вторая игра, посмотрим, что после нее будет. А в этой встрече опять хочу отметить «Урал» — команда не зря столько матчей подряд не проигрывает, в чем основная заслуга — у Гончаренко. Он сбалансировал состав, да и психологически «Урал» на ходу. Это видно. Так что «Спартаку» достался очень непростой соперник, вчерашняя игра это показала. Вроде бы у красно-белых было больше подходов, больше моментов, а тут раз — и 1:1 в итоге. И такие два потрясающих сейва от Максименко и Помазуна — два украшения этого матча!» — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.