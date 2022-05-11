Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:13

Квинси Промес признан лучшим футболистом полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

В игре с красноярцами форвард забил гол и сделал результативную передачу.

«Для меня самое важное — выход в финал. Футбол — командный вид спорта. Приятно, что я внес свой вклад в победу, но самое главное, что «Спартак» выиграл. Хочу ли я добавить к этому призу награду лучшему игроку финала? Я хочу выиграть Кубок!

Мне нравится дизайн награды. Тарелка прекрасна, найду ей отличное место в своей коллекции!" — прокомментировал Промес эксклюзивно для БЕТСИТИ.

«Спартак» вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Промес: «Проблемы с законом в Нидерландах — личный момент. Но это не определяет, что я не могу поехать туда»
Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Промес заявил, что хотел попасть на «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева
Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»
Материалы сюжета: «Динамо» — «Спартак»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Промес: «Проблемы с законом в Нидерландах — личный момент. Но это не определяет, что я не могу поехать туда»
Промес: «Приятно, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет с «Динамо». Болельщикам понравится такое завершение сезона»
Промес заявил, что хотел попасть на «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Каттани рассказал о ситуации с контрактом Бакаева
Умяров о финале Кубка с «Динамо»: «Это шанс спасти сезон, который мы попытаемся использовать»
Чернов: «Думаю, в финале шансы у «Спартака» и «Динамо» — 50 на 50»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ваноли согласился, что «Спартак» испытывал проблемы с реализацией в матче с «Енисеем»

Ваноли: «Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости