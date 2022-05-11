Квинси Промес признан лучшим футболистом полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

В игре с красноярцами форвард забил гол и сделал результативную передачу.

«Для меня самое важное — выход в финал. Футбол — командный вид спорта. Приятно, что я внес свой вклад в победу, но самое главное, что «Спартак» выиграл. Хочу ли я добавить к этому призу награду лучшему игроку финала? Я хочу выиграть Кубок!

Мне нравится дизайн награды. Тарелка прекрасна, найду ей отличное место в своей коллекции!" — прокомментировал Промес эксклюзивно для БЕТСИТИ.

«Спартак» вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».