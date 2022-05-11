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Сегодня, 22:13

Ваноли: «Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете»

Паоло Ваноли прокомментировал свое будущее в «Спартаке»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал свое будущее в клубе.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией», — рассказал Ваноли «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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