Ваноли: «Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал свое будущее в клубе.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией», — рассказал Ваноли «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».