Ваноли: «Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете»
Паоло Ваноли прокомментировал свое будущее в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал свое будущее в клубе.
«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией», — рассказал Ваноли «СЭ».
В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».
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