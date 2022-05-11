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Сегодня, 22:10

Ваноли согласился, что «Спартак» испытывал проблемы с реализацией в матче с «Енисеем»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Для нас этот матч был очень важен. Иногда случается, что результат важнее самой игры. Возможность нам представилась, мы ею воспользовались. В первом тайме мы порой играли медленно, слишком растянуто, проявлялся некий эгоизм. Во втором тайме перешли на игру в 5 защитников, а Игнатов был под нападающим. Это принесло результат.
Слабая реализация? Не могу не согласиться. Так было и до моего прихода в «Спартак». В решающих эпизодах не хватало решающего паса. Но хотел бы отметить, что в последних трех матчах мы забили 8 голов, а могли еще больше. Я сделал большой акцент на линию атаки и изменил игру в центре поля», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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