Ваноли согласился, что «Спартак» испытывал проблемы с реализацией в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Для нас этот матч был очень важен. Иногда случается, что результат важнее самой игры. Возможность нам представилась, мы ею воспользовались. В первом тайме мы порой играли медленно, слишком растянуто, проявлялся некий эгоизм. Во втором тайме перешли на игру в 5 защитников, а Игнатов был под нападающим. Это принесло результат.

Слабая реализация? Не могу не согласиться. Так было и до моего прихода в «Спартак». В решающих эпизодах не хватало решающего паса. Но хотел бы отметить, что в последних трех матчах мы забили 8 голов, а могли еще больше. Я сделал большой акцент на линию атаки и изменил игру в центре поля», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».