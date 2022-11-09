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Сегодня, 22:46

Карраскаль пропустит матч Кубка России с «Уралом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, пропустит ли игрок матчи в Кубке России из-за вызова в сборную.

«Пропустит ли Хорхе матчи в Кубке России? Он вернется после игры со сборной Парагвая. 21-22 числа он должен будет быть в Москве, а игра с «Сочи» 26 числа», — сказал Родригес «СЭ».

С «Уралом» армейцы сыграют 22 ноября. Этот матч футболист пропустит.

Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии 25 сентября в товарищеском матче против Гватемалы (4:1), 28 сентября он также принял участие в игре с Мексикой (3:2). В обеих встречах полузащитник сделал по одной голевой передаче.

20 ноября сборная Колумбии проведет товарищескую встречу с командой Парагвая.

Хорхе Карраскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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