Названы имена арбитров матчей 6-го раунда Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России.
Игры пройдут с 15 по 16 ноября.
Назначения арбитров на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России
15 ноября, вторник
«Уфа» — «Динамо-Махачкала»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Павел Новиков, Андрей Пелых; резервный судья — Данил Каширин; инспектор — Лев Антонов.
16 ноября, среда
«КАМАЗ» — «Звезда»: судья — Владимир Сельдяков, ассистенты судьи — Денис Петров, Алексей Линкин; резервный судья — Ранэль Зияков; инспектор — Олег Лонский.
«Акрон» — «Алания»: судья — Андрей Фисенко, ассистенты судьи — Денис Мирошник, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Александр Костин.
«Кубань» — «Волга»: судья — Олег Соколов, ассистенты судьи — Александр Чекалин, Михаил Кистанов; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Юрий Князев.
Победители матчей выйдут в четвертьфинал Пути регионов Кубка России.