Стало известно окончательное расписание шестого раунда Пути регионов Кубка России
Пресс-служба Кубка России в Telegram-канале опубликовала утвержденное расписание 6-го раунда группового этапа Пути регионов.
Матчи тура пройдут 15 и 16 ноября. Команды поборются за место в 1/4 финала Пути регионов.
Расписание 6-го раунда Пути регионов Кубка России:
15 ноября
15.00. Уфа (Уфа) — Динамо (Махачкала)
16 ноября
14.00. КАМАЗ (Набережные Челны) — Звезда (Санкт-Петербург)
15.00. Акрон (Тольятти) — Алания (Владикавказ)
18.00. Кубань (Краснодар) — Волга (Ульяновск)
Источник: https://t.me/russiancup_official/1467
Новости