Стало известно окончательное расписание шестого раунда Пути регионов Кубка России

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Пресс-служба Кубка России в Telegram-канале опубликовала утвержденное расписание 6-го раунда группового этапа Пути регионов.

Матчи тура пройдут 15 и 16 ноября. Команды поборются за место в 1/4 финала Пути регионов.

Расписание 6-го раунда Пути регионов Кубка России:

15 ноября

15.00. Уфа (Уфа) — Динамо (Махачкала)

16 ноября

14.00. КАМАЗ (Набережные Челны) — Звезда (Санкт-Петербург)

15.00. Акрон (Тольятти) — Алания (Владикавказ)

18.00. Кубань (Краснодар) — Волга (Ульяновск)