Голкипер «Динамо» Лещук: «Важно взять трофей и занять второе место»
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, какие цели стоят перед командой в концовке нынешнего сезона.
«Шли весь сезон, чтобы играть в Европе. Важно взять трофей и занять второе место. Эти задачи стоят перед нами. Надо взять максимум в этом сезоне
«Сочи» хорошая команда, хорошо играют. Обыграли их в первом круге и в межсезонье. Надо выходить и играть
Думаю, что основное — взять трофей. Но ставим максимальную задачу. Не хотелось бы третье место занимать
Все читают новости, всем не по себе. И иностранцы, и россияне следят за этим. Это повлияло на нашу подготовку и игру. Прошел большой отрезок с начала ситуации. Сегодня на поле ребята с этим справились», — заявил Лещук.
«Динамо» обыграло «Аланию» (3:0) и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России.
«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.
Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».