Голкипер «Динамо» Лещук: «Важно взять трофей и занять второе место»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, какие цели стоят перед командой в концовке нынешнего сезона.

«Шли весь сезон, чтобы играть в Европе. Важно взять трофей и занять второе место. Эти задачи стоят перед нами. Надо взять максимум в этом сезоне

«Сочи» хорошая команда, хорошо играют. Обыграли их в первом круге и в межсезонье. Надо выходить и играть

Думаю, что основное — взять трофей. Но ставим максимальную задачу. Не хотелось бы третье место занимать

Все читают новости, всем не по себе. И иностранцы, и россияне следят за этим. Это повлияло на нашу подготовку и игру. Прошел большой отрезок с начала ситуации. Сегодня на поле ребята с этим справились», — заявил Лещук.

«Динамо» обыграло «Аланию» (3:0) и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».