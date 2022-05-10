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Сегодня, 19:52

Голкипер «Динамо» Лещук: «Важно взять трофей и занять второе место»

Георгий Скобликов
,  
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, какие цели стоят перед командой в концовке нынешнего сезона.

«Шли весь сезон, чтобы играть в Европе. Важно взять трофей и занять второе место. Эти задачи стоят перед нами. Надо взять максимум в этом сезоне

«Сочи» хорошая команда, хорошо играют. Обыграли их в первом круге и в межсезонье. Надо выходить и играть

Думаю, что основное — взять трофей. Но ставим максимальную задачу. Не хотелось бы третье место занимать

Все читают новости, всем не по себе. И иностранцы, и россияне следят за этим. Это повлияло на нашу подготовку и игру. Прошел большой отрезок с начала ситуации. Сегодня на поле ребята с этим справились», — заявил Лещук.

«Динамо» обыграло «Аланию» (3:0) и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Игорь Лещук
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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