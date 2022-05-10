Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Енисеем» в полуфинале Кубка России

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0) высказался о возможном сопернике в финале турнира.

— Что вы скажете по поводу полуфинала «Спартак» — «Енисей»?

— Это будет зрелищно.

— Сегодня «Динамо» показало хорошую игру. В сегодняшнем матче они сильно превосходили своего соперника.

— Я бы так не сказал. Игра была сложная для нас. Мы максимально выложились.

— Что случилось в последние игры?

— Такое случается случается в футболе. В последней игре было морально тяжело, несмотря на то, что мы были уверены в своей игре.

11 мая «Спартак» встретится с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 16.30 мск.