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Нжи — о матче «Спартака» с «Енисеем»: «Это будет зрелищно»

Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Енисеем» в полуфинале Кубка России
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0) высказался о возможном сопернике в финале турнира.

— Что вы скажете по поводу полуфинала «Спартак» — «Енисей»?

— Это будет зрелищно.

— Сегодня «Динамо» показало хорошую игру. В сегодняшнем матче они сильно превосходили своего соперника.

— Я бы так не сказал. Игра была сложная для нас. Мы максимально выложились.

— Что случилось в последние игры?

— Такое случается случается в футболе. В последней игре было морально тяжело, несмотря на то, что мы были уверены в своей игре.

11 мая «Спартак» встретится с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 16.30 мск.

Клинтон Нжи
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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