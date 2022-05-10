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Вратарь «Динамо» Лещук: «Главное — брать Кубок»

Вратарь «Динамо» Лещук поделился мнение после полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Без разницы, кто попадется. Главное брать Кубок. Говорили, что Кубок мой. Надеюсь, все так и останется. «Алания» бежала атаковать, не думали об обороне. Был переломный момент, особенно эмоциональный. Хорошо ребята проявили в этом матче», — цитирует Лещука «СЭ».

Также Лещук прокомментировал будущее Сандро Шварца на посту главного тренера клуба.

«Не разговаривает Шварц о своем будущем. Никто не думает, что будет после сезона», — сказал он.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Игорь Лещук
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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