Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

«Без разницы, кто попадется. Главное брать Кубок. Говорили, что Кубок мой. Надеюсь, все так и останется. «Алания» бежала атаковать, не думали об обороне. Был переломный момент, особенно эмоциональный. Хорошо ребята проявили в этом матче», — цитирует Лещука «СЭ».

Также Лещук прокомментировал будущее Сандро Шварца на посту главного тренера клуба.

«Не разговаривает Шварц о своем будущем. Никто не думает, что будет после сезона», — сказал он.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».