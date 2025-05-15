Малышев: «Нас не устраивает результат в последних матчах. В конце сезона будем обсуждать, что делать дальше»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды от «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Вас устраивает игра команды в последних матчах?

— Не устраивает результат. Что нужно усилить, посмотрим. Мы постоянно на связи с Деяном, общаемся и обсуждаем, что нужно поменять.

— Есть понимание, что случилось после «Зенита»?

— Все футболисты очень хотят добиться результата.

— Какова ответственность Кахигао в происходящем?

— Все в конце сезона будем обсуждать, что будем делать дальше. Введении Fan ID на Кубке России? Будем исходить из условий, которые будут существовать.

Снова хотел бы поблагодарить болельщиков. Очень надеюсь, что дальше мы будем двигаться только вверх, — сказал Малышев.

«Спартак» вылетел из Кубка России. Ранее команда лишилась шансов на чемпионство и опустилась на пятое место в турнирной таблице РПЛ.