Гендиректор «Спартака» Малышев: «Станкович заряжает команду эмоциями, но у этого есть оборотная сторона»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды от «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики, — начал Малышев. — Вся команда, штаб, мы благодарны за поддержку на протяжении всего сезона. Очень ценим. Сезон не закончен. Продолжаем бороться. Сегодня результат неудовлетворительный. Просим у болельщиков прощения.

— Будет ли уволен Станкович?

— Все вопросы в конце сезона. Эмоциональность? Надо понимать, что мы все не удовлетворены результатом. Иногда эмоции перехлестывают. Надо держать себя в руках, но, думаю, вы это понимаете. Он своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть оборотная сторона

— Нет ощущения, что Станкович нарывается на увольнение?

— Уверен, что нет. Он очень хочет выиграть, уверен. Крайне расстроен, что не удалось добиться того, что было намечено, — сказал Малышев.

«Спартак» вылетел из Кубка России. Ранее команда лишилась шансов на чемпионство и опустилась на пятое место в турнирной таблице РПЛ.