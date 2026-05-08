Газзаев о вылете «Динамо» из Кубка России: «Пенальти, к сожалению, это лотерея»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:0, 5:6 по пенальти).

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

«Играли две равные команды, которые стремились к победе. Они могли решить исход встречи в основное время. Если в первом тайме преимущество было у «Краснодара», то во втором «Динамо» полностью контролировало ход встречи и показало высокое качество игры. А пенальти, к сожалению, это лотерея. «Динамо» не хватило доли везения, чтобы выйти в суперфинал Кубка России», — сказал Газзаев «СЭ».

В суперфинале «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».