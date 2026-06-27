Глава РФС Дюков подтвердил, что ведется обсуждение о введении Fan ID на матчи Кубка России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о введении Fan ID на матчах FONBET Кубка России.

— Группа болельщиков «Зенита» недавно сообщала, что со следующего сезона на домашних матчах клубов РПЛ в Пути РПЛ Кубка России. Знаете ли вы что-то об этом? Этот вопрос обсуждается?

— Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, то действительно посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будут происходить по картам болельщика.

— Как вы думаете, насколько болельщик привык к этим правилам?

— Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика — почти 4 миллиона, и рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растет. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в «Лужниках» посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика. Исходя из этого можно сказать, что болельщики в целом адаптировались к новым правилам проведения футбольных матчей.

Закон о введении карты болельщика на матчах РПЛ вступил в силу 1 июня 2022 года.