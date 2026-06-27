Дюков: «Посещаемость Кубка России — четвертая в мире среди национальных кубковых турниров»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил посещаемость FONBET Кубка России.

27 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС.

«Кубок России стал одним из самых популярных спортивных событий в стране. Суммарная посещаемость 1 300 000 — четвертый показатель в мире среди национальных кубковых турниров. Выше только Англия, Бразилия и Германия», — сказал Дюков на конференции.

В суперфинале турнира «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти).