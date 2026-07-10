РФС начал изготавливать новый трофей Кубка России для «Спартака»

Новый трофей FONBET Кубка России для «Спартака» взамен разбитого планируют изготовить к старту сезона-2026/27 этого турнира.

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Во время празднования полузащитник Пабло Солари уронил крышку трофея на его ножку и разбил хрустальный кубок.

Новое изделие прямо сейчас изготавливается на заводе в Гусь-Хрустальном. Основная его часть будет готова примерно через две недели. Затем хрустальный трофей передадут металлистам, которые создадут металлическую часть. РФС рассчитывает, что полностью кубок будет готов к старту нового розыгрыша турнира. Первые игры запланированы на 28 июля.