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РФС начал изготавливать новый трофей Кубка России для «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент

Новый трофей FONBET Кубка России для «Спартака» взамен разбитого планируют изготовить к старту сезона-2026/27 этого турнира.

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Во время празднования полузащитник Пабло Солари уронил крышку трофея на его ножку и разбил хрустальный кубок.

Новое изделие прямо сейчас изготавливается на заводе в Гусь-Хрустальном. Основная его часть будет готова примерно через две недели. Затем хрустальный трофей передадут металлистам, которые создадут металлическую часть. РФС рассчитывает, что полностью кубок будет готов к старту нового розыгрыша турнира. Первые игры запланированы на 28 июля.

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Кубок России
РФС
ФК Спартак (Москва)
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