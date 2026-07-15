Стало известно расписание первого раунда Пути регионов Кубка России-2026/27
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.
Игры этой стадии пройдут с 28 по 30 июля.
Расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России:
28 июля (вторник)
15:00. «БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»
17:00. «Анжи» — «Нефтяник»
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют Белгород»
20:00. 2Drots — «Орел»
29 июля (среда)
17:00. «Ильпар» — «Металлург»
17:30. «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя»
18:00. «СШ Кировец-Восхождение» — «Тосно»
20:00. «СКА Ростов» — «Зенит» (Пенза)
30 июля (четверг)
12:30. «СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск»
12:30. «Анри» — «Динамо-Барнаул»
15:00. «Темп» — «КДВ»
20:00. «ФК 10» — «Космос»
В Пути регионов Кубка России запланировано шесть отборочных раундов — всего будет проведено 82 матча. С четвертого раунда учитывается баланс домашних и выездных игр.