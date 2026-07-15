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Стало известно расписание первого раунда Пути регионов Кубка России-2026/27

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

Игры этой стадии пройдут с 28 по 30 июля.

Расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России:

28 июля (вторник)

15:00. «БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»

17:00. «Анжи» — «Нефтяник»

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют Белгород»

20:00. 2Drots — «Орел»

29 июля (среда)

17:00. «Ильпар» — «Металлург»

17:30. «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя»

18:00. «СШ Кировец-Восхождение» — «Тосно»

20:00. «СКА Ростов» — «Зенит» (Пенза)

30 июля (четверг)

12:30. «СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск»

12:30. «Анри» — «Динамо-Барнаул»

15:00. «Темп» — «КДВ»

20:00. «ФК 10» — «Космос»

В Пути регионов Кубка России запланировано шесть отборочных раундов — всего будет проведено 82 матча. С четвертого раунда учитывается баланс домашних и выездных игр.

Источник: Сайт РФС
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