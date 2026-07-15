РФС утвердил даты и время начала матчей первых трех туров Пути РПЛ Кубка России-2026/27
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание первых трех туров Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.
Групповой турнир стартует 4 августа. В этот день «Акрон» примет «Ростов», махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», «Родина» на своем поле встретится с «Рубином», а «Локомотив» примет ЦСКА.
Расписание матчей первых трех туров Пути РПЛ Кубка России:
1 тур
4 августа (вторник)
16.15. «Акрон» — «Ростов»
18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
18.30. «Родина» — «Рубин»
20.45. «Локомотив» — ЦСКА
5 августа (среда)
18.30. «Спартак» — «Оренбург»
18.30. «Факел» — «Динамо» (Москва)
20.45. «Краснодар» — «Ахмат»
20.45. «Зенит» — «Балтика»
2 тур
18 августа (вторник)
18.30. ЦСКА — «Акрон»
18.30. «Родина» — «Оренбург»
20.45. «Ростов» — «Локомотив»
20.45. «Ахмат» — «Факел»
19 августа (среда)
16.15. «Крылья Советов» — «Зенит»
18.30. «Рубин» — «Спартак»
20.45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар»
20 августа (четверг)
20.45. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)
3 тур
1 сентября (вторник)
16.15. «Акрон» — «Локомотив»
18.30. «Факел» — «Краснодар»
20.45. «Ростов» — ЦСКА
2 сентября (среда)
16.15. «Оренбург» — «Рубин»
18.30. «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
20.45. «Спартак» — «Родина»
20.45. «Балтика» — «Крылья Советов»
3 сентября (четверг)
19.30. «Динамо» (Москва) — «Ахмат»
Ранее стало известно расписание первого раунда пути регионов Кубка России-2026/27.
Победитель Пути РПЛ встретится в финале с победителем пути регионов, решающий матч пройдет 6 июня 2027 года. Стадии плей-офф в обеих сетках начнутся с 1/8 финала.