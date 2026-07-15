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РФС утвердил даты и время начала матчей первых трех туров Пути РПЛ Кубка России-2026/27

Алина Савинова

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание первых трех туров Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2026/27.

Групповой турнир стартует 4 августа. В этот день «Акрон» примет «Ростов», махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», «Родина» на своем поле встретится с «Рубином», а «Локомотив» примет ЦСКА.

Расписание матчей первых трех туров Пути РПЛ Кубка России:

1 тур

4 августа (вторник)

16.15. «Акрон» — «Ростов»

18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

18.30. «Родина» — «Рубин»

20.45. «Локомотив» — ЦСКА

5 августа (среда)

18.30. «Спартак» — «Оренбург»

18.30. «Факел» — «Динамо» (Москва)

20.45. «Краснодар» — «Ахмат»

20.45. «Зенит» — «Балтика»

2 тур

18 августа (вторник)

18.30. ЦСКА — «Акрон»

18.30. «Родина» — «Оренбург»

20.45. «Ростов» — «Локомотив»

20.45. «Ахмат» — «Факел»

19 августа (среда)

16.15. «Крылья Советов» — «Зенит»

18.30. «Рубин» — «Спартак»

20.45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар»

20 августа (четверг)

20.45. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

3 тур

1 сентября (вторник)

16.15. «Акрон» — «Локомотив»

18.30. «Факел» — «Краснодар»

20.45. «Ростов» — ЦСКА

2 сентября (среда)

16.15. «Оренбург» — «Рубин»

18.30. «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

20.45. «Спартак» — «Родина»

20.45. «Балтика» — «Крылья Советов»

3 сентября (четверг)

19.30. «Динамо» (Москва) — «Ахмат»

Ранее стало известно расписание первого раунда пути регионов Кубка России-2026/27.

Победитель Пути РПЛ встретится в финале с победителем пути регионов, решающий матч пройдет 6 июня 2027 года. Стадии плей-офф в обеих сетках начнутся с 1/8 финала.

Источник: Сайт РФС
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