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Ростовский СКА стал последним участником FONBET Кубка России сезона-2026/27

Сергей Филин

Ростовский СКА стал последним участником розыгрыша FONBET Кубка России в сезоне-2026/27, сообщили организаторы турнира.

27 июня СКА обыграл «Амкал» (2:0) во втором полуфинальном матче МФЛ. Благодаря победе ростовский клуб гарантировал себе участие в первом раунде Пути регионов Кубка России, где сыграет с пензенским «Зенитом».

Кубок России по футболу сезона-2026/27 пройдет с 29 июля по 6 июня. Путь РПЛ стартует 5 августа, Путь регионов начнется 28 июля.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;группе с &laquo;Краснодаром&raquo;, ЦСКА&nbsp;&mdash; с &laquo;Локомотивом&raquo;. Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.«Динамо» в группе с «Краснодаром», ЦСКА — с «Локомотивом». Итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России
Источник: Соцсети Кубка России
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Футбол
Кубок России
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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