Ростовский СКА стал последним участником FONBET Кубка России сезона-2026/27

Ростовский СКА стал последним участником розыгрыша FONBET Кубка России в сезоне-2026/27, сообщили организаторы турнира.

27 июня СКА обыграл «Амкал» (2:0) во втором полуфинальном матче МФЛ. Благодаря победе ростовский клуб гарантировал себе участие в первом раунде Пути регионов Кубка России, где сыграет с пензенским «Зенитом».

Кубок России по футболу сезона-2026/27 пройдет с 29 июля по 6 июня. Путь РПЛ стартует 5 августа, Путь регионов начнется 28 июля.