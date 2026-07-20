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20 июля, 22:59

ФИФА начала расследование инцидентов в финале ЧМ-2026

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале расследования возможных нарушений дисциплинарного регламента после финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина (1:0).

«После изучения соответствующих отчетов о финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины и в соответствии со статьей 36 дисциплинарного кодекса ФИФА дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений кодекса в связи с инцидентами, произошедшими после игры.

Дополнительная информация будет опубликована дисциплинарным комитетом после завершения работы над отчетом прокурора».

Напомним, что после матча возникла массовая конфронтация, инициаторами которой стали футболисты сборной Аргентины. Судья Славко Винчич не стал применять к ним дисциплинарные санкции.

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