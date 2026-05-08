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8 мая, 17:32

Газзаев о вылете ЦСКА из Кубка России: «Чудес не бывает, когда у тебя есть проблемы»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет команды из финала Пути Регионов FONBET Кубка России от «Спартака» (0:1).

«Самое важное в дерби — это результат. Обе команды ставили задачу попасть в суперфинал, чтобы спаси сезон. Литвинов забил один из красивейших голов в сезоне. Мне кажется, что проблемы, которые были у ЦСКА по ходу сезона, помещали им выйти в суперфинал. Игдисамов, молодой тренер, хорошо себя показал в дерби. Но чудес не бывает, когда у тебя есть проблемы. В итоге ЦСКА остался без Кубка и с минимальными шансами на попадание в тройку в чемпионате России», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром».

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Кубок России
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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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