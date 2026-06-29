Гусевский хрустальный завод сделал новый трофей Кубка России

Гусевский хрустальный завод сделал новый трофей Кубка России в сезоне-2026/27.

«Завод сделал новый кубок», — цитирует Odds.ru главу города Гусь-Хрустальный Алексея Соколова.

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). Во время празднования хавбек красно-белых Пабло Солари разбил трофей. От основной части отлетела крышка, а нижняя разлетелась на множество осколков.