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Гусевский хрустальный завод сделал новый трофей Кубка России

Руслан Минаев

Гусевский хрустальный завод сделал новый трофей Кубка России в сезоне-2026/27.

«Завод сделал новый кубок», — цитирует Odds.ru главу города Гусь-Хрустальный Алексея Соколова.

Юрий Зайцев рассказал о&nbsp;возможных последствиях поломки трофея.Кто ответит за сломанный Солари кубок? Что говорит закон. Юридическая колонка Зайцева

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). Во время празднования хавбек красно-белых Пабло Солари разбил трофей. От основной части отлетела крышка, а нижняя разлетелась на множество осколков.

Источник: Odds.ru
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