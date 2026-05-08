«Динамо» доберется из Краснодара в Москву на автобусе

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», как команда будет добираться до Москвы после финала в пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:0, 5:6 по пенальти).

«Команда в 14 часов отправится на автобусах в Москву из Краснодара. Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 11 мая, никаких изменений не планируется», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 8 мая стало известно, что футболисты бело-голубых из-за закрытия аэропортов не могут вылететь из Краснодара.