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8 мая, 14:10

«Динамо» доберется из Краснодара в Москву на автобусе

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», как команда будет добираться до Москвы после финала в пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:0, 5:6 по пенальти).

«Команда в 14 часов отправится на автобусах в Москву из Краснодара. Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 11 мая, никаких изменений не планируется», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 8 мая стало известно, что футболисты бело-голубых из-за закрытия аэропортов не могут вылететь из Краснодара.

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