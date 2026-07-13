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«Зенит» — «Спартак»: когда матч Суперкубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке России 18 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак

«Зенит» получил право сыграть за Суперкубок после победы в чемпионате России сезона-2025/26. «Спартак» стал участником матча как обладатель Кубка России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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