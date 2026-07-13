«Зенит» — «Спартак»: когда матч Суперкубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

«Зенит» получил право сыграть за Суперкубок после победы в чемпионате России сезона-2025/26. «Спартак» стал участником матча как обладатель Кубка России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

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