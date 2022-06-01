Финал БЕТСИТИ Кубка России на ТВ привлек больше зрителей, чем финал Лиги чемпионов

Телеаудитория финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1) превысила аудиторию финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (1:0), сообщил генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Александр Тащин со ссылкой на данные Mediascope.

Финал Кубка страны в городах с населением более 100 тысяч человек посмотрели более 3,5 миллиона человек. В слоте с 17:00 по 19:00 трансляция заняла первое место среди федеральных каналов среди аудитории мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1 процента.

Финал Лиги чемпионов в городах с населением более 100 тысяч человек посмотрели боле 3,2 миллиона человек. В целевой аудитории мужчин от 14 до 59 лет доля составила 23,3 процента.

Финал Лиги чемпионов состоялся 28 мая на стадионе «Парк де Пренс» во Франции. Финал Кубка России прошел на следующий день, 29 мая на «Лужниках» в Москве.