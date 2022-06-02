Депай выложил фото Промеса с Кубком России: «Я знаю, что для тебя значит этот трофей»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выложил фотографию, на которой изображен полузащитник «Спартака» Квинси Промес с Кубком России.

«Горжусь, что ты можешь выстоять, когда люди, ничего не знающие о твоей жизни, судят тебя без каких-либо доказательств. Они говорят всякое, но ты все равно делаешь свою работу. Я знаю, что для тебя значит этот трофей, что тебе пришлось сделать в этом сезоне, и при этом всем ты еще и забиваешь победный гол!!! Боже, защити моего брата и очисти его пути, ибо он — Твое дитя», — написал Депай в соцсетях.

«Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России победил «Динамо» со счетом 2:1. Автором победного мяча стал именно Промес.

Красно-белые завоевали Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).